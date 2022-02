Gilles TESTARD

Je suis informaticien depuis 1994.



J'ai débuté comme ingénieur développement chez un éditeur de logiciels de gestion de patrimoine (SYCOMEX, 1994 - > 1999) : calcul des successions, de la fiscalité, de la retraite, des placements... Par la suite je suis devenu chef de produit. Nous étions une dizaine de personnes dans l'équipe de développement.



J'ai ensuite intégré SECODIP, filiale de la SOFRES en tant que chef de projets (1999 - 2002) : migration vers oracle, développement sous UNIX et en VB5. Il s'agissait d'un travail en équipe (15 p.) pour les directions internes (gestion des panélistes, des critères...)



La suite de mon parcours professionnel s'est déroulé chez Florette (légumes 4ème gamme) comme ingénieur exploitation puis responsable support informatique (2002 - 2007) : suivi des serveurs, des bases oracle, des outils cognos, et de l'active directory (équipe de 4 p.). J'ai continué chez Florette par la mise en place de la cellule support (3 p.) : gestion des incidents, suivi des indicateurs, reporting à la direction...



2007 à ce jour : coopérative Isigny Ste Mère en tant que chez de projets adjoint du responsable informatique : écriture de cahier des charges, développements sur AS400 et bases oracle, gestion des prestataires et partenaires, mise en place des logiciels internes et externes (formation, aide au changement), gestion des incidents, gestion de l'infrastructure (serveurs virtualisés, sauvegardes, messagerie, distribution d'applications, active directory,...), gestion du service avec le responsable (équipe de 6 personnes)



Mes compétences :

Active directory

Gestion de projets

Chef de projet

AS400

Oracle

Synchronisation AS400 (backup400 et HA400)

Lotus Notes

Baies HP

Lotus Domino

EDI

ERP (genacod)

MES (qubes)

Planification/ordonnancement (Ortems)

Gestion des incidents (GLPI)

Vmware - vsphere 5

Sauvegardes (data protector, veeam backup)

Virtualisation de serveurs

Cognos