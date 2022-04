Passionné des chiffres, j'exerce un métier que j'ai choisi et qui me plait, mon expérience acquise dans des sociétés performantes de la grande distribution a été des plus riche.

je suis rigoureux, pragmatique et je privilégie le travail en équipe

mon objectif est de partager cette expérience dans une entreprise à forte culture qui vise un développement international



Mes compétences :

Droit social

Comptabilité

Fiscalité