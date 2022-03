Après des études de droit, déconomie et de finance à lUniversité McGill de Montréal et diplômée en droit de lUniversité de Genève, Pascale Beauchamp exerce de 1989 à 1996 la profession dAvocat au sein des bureaux parisiens de cabinets davocats daffaires nord-américains.



Elle rejoint ensuite le groupe Euro Disney où elle passe six années à accompagner trois phases de la vie de lentreprise, au sein du pôle droit financier et droit des sociétés où elle conduit des opérations de restructuration financière et de réorganisation juridique, et au sein du pôle droit des affaires.



Directeur juridique pendant quatre ans de Dolphin Telecom, start-up à capitaux canadiens puis britanniques, elle contribue au développement commercial et technique de lentreprise et assiste la société pendant deux années de procédures collectives.



Durant trois ans, elle accompagne en tant que Directeur juridique et fiscal du groupe GrandVision, lactivité courante et le développement des enseignes GrandOptical, Générale dOptique, Solaris et Visual. Elle négocie le financement du groupe et la cession de filiales au sein du groupe HAL.



Directeur juridique EMEA-AP du groupe industriel Sperian Protection, elle a pour mission de conseiller lentreprise dans le cadre de loffre publique dachat du groupe américain Honeywell et de faciliter son intégration dans le groupe Honeywell.



Directeur juridique du groupe TUI France, filiale du leader européen du tourisme TUI Travel PLC, elle apporte son support aux activités de tour operating et de distribution du groupe, ainsi quà la compagnie aérienne Corsair. Elle réalise la fusion juridique, comptable et fiscale des groupes Nouvelles Frontières, Marmara, Aventuria et Tourinter au 1er janvier 2012.



En dernier lieu, elle rejoint le groupe Villages Nature en qualité de Directeur Juridique Groupe, membre du Comité de direction. Villages Nature est une co-entreprise entre les groupes Euro Disney et Pierre & Vacances Center Parcs.



Pascale BEAUCHAMP/pascale.beauchamp@free.fr





Mes compétences :

Droit des affaires

Droit des sociétés

Droit des contrats

Droit de la propriété intellectuelle

Contentieux commercial

Management d'équipe

Négociation

Pilotage de projets

Gouvernance