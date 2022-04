Agathe MONTEL

Après un double cursus Ecole d'Ingénieur - DESS de gestion, j'ai débuté dans l'industrie où j'ai mis en place des systèmes assurance qualité ISO 9002 et ISO 9001.



J'ai ensuite intégré une entreprise de télécommunication professionnelle au sein de laquelle j'ai mis en place un système de Revenue Assurance



Chez SFR, j'ai participé aux expressions de besoin relatives au nouveau SI, j'ai été chef de projet GED avant de manager des équipes de chefs de projet MOA sur des sujets CRM, process et web



Principales compétences :



• Capacité à fédérer une équipe

• Conduite du changement

• Management de managers

• Méthodologie projet (yc méthode Agile)

• Pilotage de prestataires

• Pilotage d’équipes projets transverses

• Suivi budgétaire

• Anticipation et gestion des risques

• Orientation résultats

• Relationnel

• Ecoute

• Capacité à travailler en équipe

• Gestion des conflits



Mes compétences :

ISO 900X Standard

SAP FI RM-CA

Customer Relationship Management

SAP

Reconciliations

Microsoft Word

Microsoft SharePoint

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Clarify

Business Objects

Back Office