Gilles THOMAS

Profil

** Dess Finance – IAE Grenoble

** Diplômé ESC Grenoble

** Gérant fondateur Société Alpha et Omega - 14 salariés - Grenoble - Vincennes - Bourget du Lac

** DAF - Contrôleur de gestion

** Formateur-consultant en gestion financière, création et reprise d'entreprise



Domaines de compétences

** Ingénierie de formation et ingénierie pédagogique

** Création et reprise d'entreprise

** Gestion de projets innovants

** Pilotage de l'activité par les tableaux de bord

** Micro-crédit



Domaines d'intervention

** Accompagnement et formation de repreneurs d'entreprise

** Formation à l'analyse financière

** Formation et accompagnement à la mise sous contrôle de l'activité par les tableaux de bord

** Formation et conseil en gestion prévisionnelle

** Formation et conseil en gestion de projets innovants



Mes compétences :

Ressources humaines