Gilles THOMASIC

Descendant d' une lignée de peintres et d' architectes, je suis ne' un crayon a la main. Titulaire de nombreux premiers prix de Concours des deux cotes de l'Atlantique, ayant expose et exposant encore ici et la-bas je suis tres heureux d' avoir de nombreux et fidèles amateurs d'architectures et de paysages, réalisant sur place ou sur photos , en grands formats tant a l'encre qu'a l'Aquarelle. Dernier ouvrage édite : Châteaux et Demeures en Touraines': . Voir mo n site: thomas-peintre.vpweb.fr