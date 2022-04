Gilles TOGBE

Après six années (6) passées au sein du groupe BOUYGUES en tant que technico commercial puis responsable d'affaires , j'ai rejoint depuis cette année le groupe CBC (Campenon Bernard Construction) une filiale du groupe VINCI en tant qu'ingénieur projet au sein du pôle HABITAT. Mon but étant d'apporter ma compétence dans la gestion et étude de projets de logements d'une part et d'autre part de développer et d'élargir à titre personnel mon réseau de promoteur immobilier dans le logement afin d'étudier en amont et d'accompagner ces derniers dans le développement de leurs projets jusqu'à la phase de réalisation par ma force de propositions et de compétences . Notre domaine de compétence étant le logement social et résidentiel (locatif et accession) , les résidences services tels que (EHPAD et résidences étudiantes) et l’hôtellerie.

Dans le but d'approfondir mes compétences et ma vision du métier de construction , j'ai réalisé en 2012 un master 2 en Droit de l'immobilier et de la construction a l' université de Paris ASSAS .



Mes compétences :

Chargé d'affaires

Gestion de projet

Droit immobilier

Estimation des coût

Promotion immobiliere

Développement commercial