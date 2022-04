Gilles TOURNIER

Développe l'activité Certificats d'Economies d'Energie (CEE) afin de couvrir l'obligation d'Auchan Retail France liée à la distribution de Carburants.

Rattaché fonctionnellement à Pétrovex, l'entité Auchan qui gère les achats et la distribution des carburants auprès de l'ensemble des magasins de l'enseigne Auchan (Hypers, Supers et Partenaires).

Anime une équipe de 23 personnes (Managers, Cadre et Employés)

Gère les achats, les programmes et la production de CEE . Responsable du Programme Prime-eco-energie.auchan.fr et Isolations1€uro.auchan.fr

Est l'interlocuteur principal de l'Administration : DGEC au niveau du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire



Mes compétences :

Management opérationnel

Marketing opérationnel

Gestion de projet

Gestion administrative

Gestion de la relation client

Audit interne