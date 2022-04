Gilles TRAULÉ

Coach, consultant et formateur



C'est à la sortie de l'école de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (ECCIP) que j’intègre la filiale francilienne d'Onyx (groupe Véolia Environnement) pour y mettre en place le contrôle de gestion.



A la suite de quoi l'enchainement de deux postes à responsabilités opérationnelles m’amènera à exercer la fonction de Secrétaire Général puis à créer la Direction des Ressources Humaines d'une entité regroupant 1.600 collaborateurs intervenant sur plusieurs métiers du même groupe.



En 2000, l'obtention d'un DESS Management Général de l'ESSEC me donne une nouvelle assise et le recul nécessaire à la mise en œuvre d'un nouveau projet.



Je crée en 2005 mon propre cabinet, GT Consultants, au sein duquel je développe mon propre style d'intervention rassurant, dynamique et interactif.



Je me forme au Coaching Systémique ainsi qu'à la méthode de l'Energeia Dymanics dont je suis certifié.



J'alterne autant que faire se peut des missions destinées à des groupes, notamment de la formation au management, et des interventions en 1 to 1 par exemple sous forme de coaching ou de bilans de compétences, ce qui est très dynamisant.



A titre personnel, je pratique régulièrement la pelote basque dans la continuité d'une carrière de joueur de rugby au niveau national sport dont les valeurs d'altruisme, de solidarité et de réciprocité m'ont construit.



J'entretiens un travail permanent sur moi-même et je m'intéresse à l'évolution des sciences humaines dont à titre d'exemple actuelle la méditation en pleine conscience.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Formation

Communication

Accompagnement

coaching

rh