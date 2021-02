Gilles TRIBOULT

Mon parcours professionnel :

j'intègre la société LOCAT en 1993, de 1993 a 2009 je passe consécutivement, de responsable de quai à responsable dexploitation ayant sous ma responsabilité 40 véhicules lourds avec chauffeur et louageur à des fins de distribution de produits d'emballage sur toute l'ile de France (Raja). je quitte la société Locat en 2009.

De 2009/11 je mais à profit ces deux années pour créer GT design77 micro-entreprises en peinture, et de passer des diplômes sportifs pour créer une association de kick-boxing et self-défense à Pomponne.

J'intègre en 2011 la société Brake France spécialiste dans la livraison de denrée alimentaire sous température contrôlé au poste de responsable du service transport Îles de France, sous ma responsabilité un parc de 40 véhicules lourds frigorifiques et 50 collaborateurs répartis sur deux sites.

2013 j'intègre la société BASTIDE en qualité de directeur du centre de profit, ayant la gestion et management de 70 personnes pour une CA de 10 millions je quitte la société Bastide fin 2017 pour reprendre un centre de profit chez Adrexo société du groupe Hops.

Sur le plan des ressources humaines, je me porte garant d'un dialogue social série entre les IRP et l'entreprise .

Suite à de nombreuses formations j'ai une très bonne maitrise de la maitrise de la pyramide des causes des accidents du travail et des plan actions rectificatives .







Mes compétences :

Licence droit social

Iso 22000 température contrôlé

Microsoft Word

Permis A.B. C .D et E

Microsoft Excel

Tachogest

SAP

Formation ETSCAF comportemental de sécurité

Management

Ogt Loxame

OPC OGT Loxames

Gir titan hyperion

budgets