Gilles TROUART

Après avoir acquis une expérience de plus de 18 ans en tant que Responsable Management de la Qualité et de 2 ans en tant que Responsable Management de la Qualité et Environnement, j'ai suivi un Mastère de Management de la Qualité, de la Sécurité et de l'Environnement pour approfondir mes connaissances dans le domaine de la Qualité et de l'Environnement, et développer de nouvelles connaissances dans le domaine de la Sécurité.



Je suis intéressé par tous les thèmes qui touche la Qualité, la Sécurité, l'Environnement et le Développement Durable.



Expérience des secteurs aéronautique, automobile, industriel, médical et nucléaire.



Compétences Acquises :

Élaborer, mettre en place système de management intégré suivant les normes ISO9001, ISO13485, ISO14001, EN9100, MASE, OHSAS18001. L’améliorer, le faire évoluer en fonction exigences Clients et orientations de l’Entreprise.



Sécurité : Evaluation des risques (Elaboration et mise à jour document unique), plans de prévention, de circulation, protocoles de sécurité, participation CHSCT, gestion des accidents de travail (Arbre des causes),



Environnement : Analyse Environnementale, nomenclature ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement), conformité réglementaire, gestion des déchets…



Réaliser des audits internes et externes, former des auditeurs internes.

Gérer les réclamations Clients, les non-conformités internes.

Réaliser la qualification, le suivi et la cotation des fournisseurs avec les services concernés.



Connaissance des méthodes MSP(SPC), AMDEC, 8D, ACR, 5W, 5M, MARP, QRQC, RDP...



Connaissance progiciels gestion intégrés F9, GPS, Hélios, Octal, Procost, SAP.



