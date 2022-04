Gilles TURBEL

•analyse foncière et immobilière, maîtrise foncière

•analyse environnementale et prescription

•programmation précoce des opérations en matière d’urbanisme et d’architecture au stade de leur faisabilité formelle, financière, administrative et technique.

•Mener et faire mener à bien les études d'aménagement et/ou d'urbanisme nécessaires à la réussite des opérations projetées et procéder à la préparation des dossiers administratifs, techniques, juridiques,





Principaux liens privilégiés : Elus, fonctionnaires territoriaux et institutionnels ; promoteurs nationaux & régionaux ; entreprises du btp, architectes ; notaires ; bureaux d’études et grands bailleurs nationaux





Formation 2008-2009 :

Formation au développement durable et la qualité environnementale en aménagement du territoire, urbanisme, architecture et construction

Certificat Supérieur de Spécialisation délivré par l’ORDRE DES ARCHITECTES, L’ADEME, EUROPE ET ENVIRONNEMENT et la DAPA



Mes compétences :

Agenda 21

Bois

Développement durable

HQE

Maîtrise d'ouvrage

Promotion

Promotion immobilière

QEB

SCI

Urbanisme