J'ai acquis un ensemble de compétences dans les métiers de la mécanique et notamment :

Dans le pilotage des études et de la réalisation, d'enceintes à vide et à pression de grandes dimensions, de structures supports optiques de grandes précision, d'équipements pour le transport de déchet radioactifs, ainsi qu'une expérience dans le développement d'équipement en matéraiux composites.