Jean-François JOUILLAT

Ingénieur en transformation des matières plastiques, mais aussi possèdant un DUT génie mécanique, j'ai excercé mes compétences dans des domaines trés divers (Tables d'examen radiologique, manutention, engeneering cimenterie, rechapage de pneumatique, conception et réalisation de véranda puis pour finir l'embalage alimentaire.Mon expérience et ma culture font de moi un technicien généraliste associant différentes compétences (mécanique, physique, chimie organique, matières plastiques). J'aime le nouveau et les projets innovants dans tous domaines. L'expérimentation est pour moi essentielle car c'est d'elle que j'ailli l'inovation. Il y a 5 ans, je me suis lancé dans une seconde activité dans le secteur du matériel médical en vente et location. C'est un marché trés intéressant.

Je connais parfaitement le fonctionnement de la multinationnale mais aussi celle de la PME ou TPE, ce qui me permets d'adapter les méthodes de management.



Mes compétences :

Thermoformage

Dessin industriel

Fonderie

Matériaux composites

Mécanique

Packaging

Aviation

Gestion de projet