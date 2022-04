Gilles USKI

Technicien dans l'âme, cette tendance m'est insufflé dès mon plus jeune age par mon grand père cheminot. Il me fait participer à tout les travaux qu'il doit faire. Vers douze ans il m'explique (schéma à l'appui) le fonctionnement des signaux de chemin de fer. Je le comprend et en plus je le retient.



Après une scolarité moyenne, je me révèle lors de mes études au lycée, dans les matières pratiques et techniques. Il devient clair pour moi que j'ai des facilitées à comprendre comment fonctionne les choses parce que je m'y intéeresse dans le détail. Quand certains sont en train de regarder les aiguilles tourner devant le cadrant laqué d'une pendule, moi je vois les petits méchanismes et rouages se mouvoir au coeur de l'appareil.



Mon premier travail conforte cette tendance, j'ai, de plus, une bonne mémoire photographique. Lorsqu'il faut trouver une astuce pour créer un support avec les pièces dispo je touve souvent une solution, et je commence à être reconnu pour celà.



Ayant par la suite successivement alterné les postes sédentaires et de terrain, ma prochaine évolution serait de trouver un poste mariant les deux. Un nouveau poste ou je pourrais mettre à profit mes expériences et exploiter pleinement mes capacités.



Mes compétences :

CURIOSITE ET PERSEVERANCE