Vincent GALIEN

Adepte de la vente d’objets d’occasions sur Ebay depuis quelques années, j’ai eu l’occasion récemment de rencontrer, sur une intervention, un grossiste en jouets.

Je me suis alors dit : « et pourquoi pas ?? »

J’ai donc cherché comment cumuler légalement deux activités professionnelles.

C’est grâce au nouveau statut de l’auto-entrepreneur, et après l’accord de ma hiérarchie que j’ai pu créer ma petite entreprise au mois de novembre 2009.

Une fois la partie légale réalisé il me fallait trouver un nom pour ma boutique,

Le nom a été trouvé rapidement ; ce sera La boutique Toma’s Touch

Pourquoi ?

Toma c’est le prénom de mon fils de 4 ans. Et c’est un peu lui mon testeur de jouets.

Une fois les fournisseurs trouvés et les stocks constitués (mon garage est rempli jusqu’ au toit), il ne me restait plus qu’a créer la boutique virtuelle.

J’ai tout d’abord créé une boutique sur le site de Ebay, mais les frais de vente perçu par ce site sont assez important.

J’ai donc, il y a quelques jours seulement, créé mon propre site de vente sur le net .

Son adresseArray

C’est le début d’une histoire qui je l’espère va perdurer.