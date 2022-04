Gilles VARNET

Ingénieur généraliste de formation, j'ai commencé à exercer pour une start up dans le bois énergie (étude d'ensemblier et assistance au suivi de projet pour une usine de granulé de bois nommée Biosylva à Cosne sur Loire).

Désireux de me former au management de projets, j'ai rejoint le Groupe Ortec au sein du département des Grands Projet Energie d'ORYS. J'ai eu l'opportunité de suivre le projet DUS (Diesel Ultime Secours) de sa phase de réponse à appel d'offre jusqu'à la réalisation de la tête de série. (Le projet DUS est une des mesure phare du post-Fukushima, avec la réalisation pour chaques réacteurs nucléaire d'une mini-centrale thermique ultra résistante pouvant approvisionner en électricité les circuits de sauvegarde).

En parallèle j'ai été impliqué dans la démarche d'amélioration continue pour le Groupe Ortec en tant que "correspondant INNOV'O".

A l’achèvement du première DUS, j'ai désiré assouvir mon insatiable curiosité avec un projet de voyage autour du monde ; l'occasion de goûter au milieu professionnel à l'étranger.

De retour en France, toujours désireux d'apprendre, je suis actuellement à la recherche d'un emploi qui me gardera intellectuellement en éveil que ce soit par la techniquement et/ou le volet humain.