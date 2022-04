Gilles VEHILS

Les missions effectuées dans le secteur Banque et Assurance m'ont permis d'acquérir un savoir-faire opérationnel en management de projets.



Mon expertise me permet de m'adapter rapidement aux contraintes des projets et aux exigences des clients.



Sens du service, engagement et agilité font partie de mon quotidien.







Environnements technique :

Systèmes : Grand système IBM, Windows NT XP 2000

Bases de données : DB2, ORACLE, SQL Server

Langages : Cobol, Graphtalk Developper

Logiciels : Graphtalk Developer (A.I.A), Word, Excel, PowerPoint, Access, Lotus Notes, Exchange

Méthodes : Merise, UML, Agile, Méthodes d’assurance qualité projets



Mes compétences :

Assurance

Banque

Banque assurance

Informatique

Organisation