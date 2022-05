Pierre GLEYZES

Intégré au sein de l'offre AIA de ma société, j'interviens sur différentes missions avec un rôle d'expert et garant notamment sur la cohérence technique et fonctionnelle.

Les projets sont variés (intégrations dans un SI, des projets à développements, Audit applicatif, migration ...)

Je participe également aux réponses à appels d'offres, et construit des opportunités autour du progiciel Gratphtalk AIA.



Mes compétences :

AIA

Assurance

Audit

Conseil

Graphtalk

GraphTalk AIA