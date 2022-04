Gilles VENDRÔME

Les différents postes que j'ai occupés ont en commun l'étude et l'utilisation de technologies de pointes en optique et radio, la créativité technique, les test et les mesures, tout cela dans un environnement de R&D.



J'ai l'expérience de manager ou coordonner une petite équipe (<10 pers.) d'ingénieurs au sein d'un projet de R&D.



J'ai en particulier les compétences suivantes :

- Elaborer une stratégie de test/Concevoir et appliquer un plan de test pour valider une version d'équipement avant sa mise en production

- Rédiger des spécifications techniques, des modes opératoires

- Négocier des spécifications techniques en vue d'optimiser les coûts, les délais

- Connaissance approfondie des technologies des composants et équipements de transmission optique longues distances à très haut débit (MEMS, AWG, amplificateurs optiques, GMPLS, ...)

- Pratique des outils d'automatisation des tests et d'optimisation des réglages optiques du réseau



Langues étrangères : anglais (courant), allemand, italien



Mes compétences :

Mesure Physique

Validation fonctionnelle

Encadrement technique

Gestion de projet

Manager

DWDM

Radio

Optique