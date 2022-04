Gilles VIALOR

HELPEVIA,

est une centrale de référencement pour améliorer votre perfomance d'achat, dédiée aux secteurs médico-social et sanitaire.



La clé : la mutualisation des achats et le partage d’expertise.

Le socle : plus de 2000 établissements adhérents

Notre modèle économique garantit la gratuité de nos services



Nos équipes répondent à la volonté des établissements d’optimiser leur gestion.



Responsable de région en Aquitaine et en Midi-pyrénéss , je suis l’interlocuteur privilégié des directeurs et des cadres de nos établissements adhérents afin de leur apporter des solutions.



En effet, face à la complexité des règles fixées par les tutelles, du paysage de la santé en mutation permanente et des contraintes économiques de plus en plus fortes qui impactent lourdement la gestion quotidienne de votre établissement, nous pouvons vous aider.



Plus de 40 marchés négociés par Helpévia sont aujourd’hui susceptibles de vous intéresser.



Une gamme complète et évolutive



Helpévia propose une large gamme de produits et services plus de 40 marchés mis en place pour vous et avec vous :



Médicaux :



Spécialités pharmaceutiques, Dispositifs Médicaux, Dispositifs Médicaux Implantables, Investissement matériel médical, Dialyse, Fluides médicaux, Analyses bactériologiques, Maintenance biomédicale ...



Non médicaux :



Alimentation, Produits d'entretien, Fournitures administratives & Bureautique, Systême d'impression, Intérim, Prévoyance, Ascenseurs, Missions Sécurité Incendie, Accessibilité aux handicapés, Téléphonie, Mission des bureaux de contrôle, Groupes électrogènes, Dasri, Investissement matériel de cuisine & hôtelier, Véhicules, Energies, Location entretien du linge, Linge des résidents, Restauration et Bionettoyage sous traités, ...