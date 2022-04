Gilles VIET

Vous désirez renforcer votre structure commerciale et chercher un collaborateur en charge de prospecter, savoir écouter, fidéliser, apprécier et prendre en compte les besoins et les contraintes de ses interlocuteurs pour leur proposer des solutions adaptées



Ayant le goût du contact et d’un relationnel aisé, cela m’as permis de développer et d’atteindre plusieurs objectifs:

- Création de nouveaux clients,

- Fidéliser et développer le CA de la clientèle existante,

- Management d'une équipe commerciale,

- Stratégie de développement commerciale,

- Soutien technique client,

- Analyse de la concurrence

- Gestion des achats.



Je souhaite poursuivre dans cette voie et mettre au profit de l’entreprise mes qualités commerciales, tout en participant à votre politique de croissance.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Développement commercial

Management

Vente

Veille stratégique

Fidélisation client

Relationnel