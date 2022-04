Gilles VILLAUTREIX

J'ai rejoint la société MyFab en décembre 2010 en tant que CEO. Les principales missions réalisées et en cours ont été de mettre en place une stratégie pérenne et ambitieuse afin de dynamiser la proposition actuelle MyFab (capitaliser sur nos points forts, enrichir le catalogue, renforcer notre relation client, créer des collaborations avec des partenaires) mais aussi de développer de nouveaux services autour de notre communauté, du tunnel d'achat, de la logistique.



Auparavant, j'ai été Directeur Produit et Marketing Europe depuis septembre 2007. Parmi les différentes réalisations, j'ai notamment développé la nouvelle interface de Kelkoo (nouveau design, nouvelle catégorisation), lancé de nouveaux services (Cash Back, avis utilisateurs et revues d’experts et, coupons) et amélioré la gestion du site (suivi de l’usage du site par les utilisateurs, expérience utilisateur, tests comparatifs des nouvelles fonctionnalités en live).



J'ai rejoint Kelkoo en janvier 2004 afin de mettre au point et développer une base de données produits au sein de Kelkoo dans ses 10 pays. Ce nouveau service a généré une croissance significative du business pour Kelkoo, ceci au sein d’une structure limitée (23 personnes). Cette base a également été promue en dehors de Kelkoo et mise en place dans d’autres pays (Taiwan, Brésil, Australie) et d’autres sociétés (MSN, Nextag, etc.).



J'ai ensuite été nommé directeur de projet (PMO - Project Management Office) pour Yahoo! en janvier 2006, assurant le management des projets européens pour Yahoo! (Marketplace: Kelkoo, Yahoo Search et média).



Auparavant, j'ai commencé ma carrière chez Danone en tant que chef de projet pour l’outil de gestion des investissements commerciaux pour les unités locales européennes.



J'intègre ensuite Michelin en 1997. Après 6 mois passés dans différents services, je rejoins la structure cartographie et guide en tant que chef de projet Internet afin de développer le calcul d’itinéraire sur Minitel puis contribuer au lancement de ViaMichelin.



Je deviens ensuite Directeur du département numérique (l'objectif du service étant de modifier, enrichir et fournir toutes les données numériques brutes pour les applications Web pour un portefeuille de 30 clients (logistiques, carte en ligne, GPS, géolocalisation, marketing…)