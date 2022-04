Gilles VINCENT

J'ai rejoint Egelhof en 2014 après avoir travaillé pour des groupes Allemands et Japonais .



J'assure aujourd'hui la responsabilité des Achats Groupe pour nos différents sites de production situés en France (3), Etats-Unis, Chine et Inde. L'équipe achats que je dirige aujourdh'ui est composée de 2 acheteurs pour les sites français qui sont chargés d'alimenter en composants et en produits semi-finis nos sites d'assemblage étrangers. Je supporte également nos sites étrangers dans le souçing et le développement de fournisseurs "locaux" . Le siège social et nos services R&D sont situés à Stuttgart. Egelhof est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de détendeurs de Climatisation automobile, mais également dans la production de vannes thermostatiques ainsi que de capteurs de pressions.



Langues:

Anglais : courant

Allemand : courant

Espagnol : notions





Mes compétences :

Sourcing

Achats

Management