Gilles VINOT

Depuis plus de 14 ans j'interviens auprès de TPE et PME du secteur artisanal, que se soit pour de la formation, du conseil ou de l'accompagnement (coaching). Les actions mises en œuvres portent sur du développement commercial:

- Bilan et analyse de la situation actuelle

- Plan d'action commercial

- Plan médias

- Conceptions d’outils de suivi d'activité

En parallèle j'interviens dans le cadre d'une formation qualifiante (formation commercial) au sein de l'EGC de Franche-Comté ainsi qu'un sein de l'EMC du Jura.













Mes compétences :

Plan média

Coaching commercial

Plan d'action commercial

Recrutement