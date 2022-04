Curieux ; imaginatif ; volontaire ; réfléchi ; méthodique.



Récemment passé du secteur industriel à celui du bâtiment, mon intention est de participer à l'acte de réhabiliter (aujourd'hui par le diagnostic) et à la transition numérique du bâtiment (par la 3D et le BIM).



Convaincu par l'écologie, je suis engagé personnellement pour un quotidien et un avenir plus vert et plus doux.



Pour plus de détails me concernant :

http://gilles.vromandt.free.fr



Mes compétences :

Webmaster

Modélisation 3D

DAO

Connaissance du bâti ancien

Prescription

Chiffrage

Rendu 3d

Gestion de projet

Mise en page - PAO

Diagnostic technique global