Alexandre GUILLON

Mon parcours de designer m'a permis de développer ma créativité et mon goût à la conception d'objets cohérents, pratiques et innovants. Aujourd'hui je sais analyser, observer pour en tirer des conclusions me permettant d'imaginer les objets de demain.



Mes compétences :

Illustrator

Rhino3d

Innovation produit

Photoshop

Prototypage et design

Design industriel

Design

Innovation

Création