Gilles WALLEZ

Issu d’une formation technique, je suis animé par des valeurs comme le courage, le respect ou encore l’intégrité.

Rigoureux et organisé, la nécessité de communiquer des informations claires et détaillées à mes différents responsables m’a permis d’articuler mon organisation autour de ces compétences.

Mes capacités d’analyse et de synthèse ont favorisé la poursuite de mon évolution professionnelle.

Homme de terrain d’un naturel curieux et accessible j’ai la capacité d’acquérir de nouvelles compétences pour mener à bien mes missions d’encadrement. Mon adaptabilité reste la clé principale de mon parcours.



Mes compétences :

Autocad

Divalto

Microsoft office

Microsoft PowerPoint

Minos

Sage Accounting Software