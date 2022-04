Gilles WALLIS

Je suis consultant depuis 2000. J'appuie mes interventions sur une expérience concrète de l’entreprise. J'aime aborder de façon pragmatique et opérationnelle les problématiques de mes clients.



J'ai acquis les bases de mon métier au cours des 4 années passées à l’institut interne de formation au management de Philips, au cours des années 90. Mais mes bases sont et restent celles d'un ingénieur. J'ai exercé pendant 20 ans des fonctions de recherche développement et marketing-ventes dans les secteurs de l’électronique professionnelle et de l’aérospatiale.



Je me suis spécialisé dans le développement des compétences des équipes expertes et le management par objectifs.



En tant que consultant RH, je fais partie de la race des développeurs, pas de celle des sélectionneurs. Je crois fermement aux immenses possibilités de développement de chacun, grâce aux techniques de formations actives, ou par des actions structurées et suivies, au quotidien. Le management, à tous les niveaux d'action, me passionne.



Mes maitres à penser en management sont entre autres Deming, Drucker et Minzberg, ainsi que les sociologues français des organisations (Bernoux, d'Iribrane). J'ai horreur des querelles de chapelle !



J'interviens dans des organisations aussi différentes culturellement que les assurances, l’électronique, la grande distribution ou les services aux collectivités, ainsi qu’en formation initiale pour quelques grandes écoles d’ingénieurs (ECP, Mines).



J'anime régulièrement en anglais des groupes anglophones, non britanniques (nonobstant mes origines grand paternelles, c'est la limite de mes compétences)



Mes compétences :

Assessment

Assessment Centers

Management

Management par objectifs

Management transversal

Négociation

Négociation raisonnée