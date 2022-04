Gilles Wilfried ESMEL

Méthodique et très axé sur la pratique, J’ai toujours été attiré par le fonctionnement des entreprises industrielles (Mode de gestion, Processus de production, Fonctionnement des machines)



Ainsi, j'ai pu développer des compétences à la fois techniques et organisationnelles tout au long de mon parcours professionnel.

Je dispose surtout de nombreux atouts personnels me permettant de progresser et m’épanouir professionnellement (Capacité d'assimilation, prise d'initiative, Capacité de travail en équipe, sens de responsabilité et capacité adaptation)



Mon ambition est d’évoluer dans différents secteurs d'activité de grande production pour avoir une carrière riche d’expérience, et ainsi m'inscrire dans le développement du domaine industriel dans mon pays.



Mes compétences :

Ecriture et analyse de Grafcet

Maintenance Corrective et préventive

Installation mécanique et electronique

Gestion de temps de travail

Gestion des stocks

Ordonnancement

Analyse des besoins

Methode de resolution industriel

Gestion de projet

Redaction consigne de securité