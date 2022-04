Gillette BOURDIN

Attirée depuis toujours par le simple et le naturel en général, et, dans la construction tout particulièrement, je m'applique aujourd'hui à développer mon activité à travers l'emploi des matériaux sains, les principes de la conception bioclimatique et la recherche d'harmonie entre l'homme et son environnement à travers son habitat.

Salariée pendant plus de 15 ans dans différentes agences, lors de cette période, j'ai eu le loisir de travailler sur des projets aussi variés qu'intéressants allant de la maison individuelle au centre culturel en passant par le mobilier, l'aménagement du choeur d'une église ou encore les décors de théâtre.

Chemin faisant, j'ai acquis une expérience plutôt hétéroclite tant dans la teneur du projet que dans son approche.

J'aspire maintenant à restituer toute cette matière, en l'enrichissant de nouvelles découvertes au travers de mes projets futurs, dans une démarche visant à respecter l'environnement, et ses usagers.

Je cherche des partenaires voire des associés, pour aller plus loin dans ce sens, et, avec qui j'aurai plaisir à avancer et partager.





