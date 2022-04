Gillian DENAVIT

ETUDES DE MARKETING QUALITATIVES, Paris 2002-Présent

Travail freelance avec les cabinets Millward Brown, TNS Sofres, IPSOS, Cégédim, etc.

pour des clients tels que Unilever, L’Oréal, Sanofi-Aventis, Nestlé, et Renault



• Animation de groupes de consommateurs et interviews individuels

• Préparation et rédaction de rapports et autres supports en anglais

• Liaisons avec les clients, fournisseurs et autres partenaires de langue anglaise

• Coordination de la logistique : réservations, transports, etc.



COMMUNICATION D’ENTREPRISE, Paris et New York 1976-1996

Rédactrice anglophone pour des journaux d’entreprise et magazines professionnels :

Yoplait, Sanofi, Citibank, International Hotel Association, United Business Publications

• Rédaction d’outils de communication : articles, communiqués de presse, newsletters, brochures

• Traduction, relecture et corrections vers l’anglais

• Prise de contact et gestion des relations avec la presse anglophone



CONSEIL EN PSYCHOLOGIE, Paris 2000-2002

• Entretiens individuels et animation de groupes de soutien.





FORMATION

• Master en Psychologie (bac +6), Antioch University, Ohio, U.S.A 1996-2000

• Diplôme Bachelor of Arts, mention cum laude, Kenyon College, Ohio, U.S.A. 1976

Spécialisation: littérature anglaise et américaine





Mes compétences :

Communication d'entreprise

Rédaction

Journalisme d'entreprise

Études quantitatives

Études marketing

Études qualitatives

Marketing research