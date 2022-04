Gillian GANDON CHENARD

Tout récemment diplômé d'un Master 2 en Géopolitique et Relations Internationales de Sciences Po Toulouse, formation m'ayant permis de compléter un parcours académique où j'ai eu loisir d'évoluer entre Lois et Lettres; je suis aujourd'hui enclin à évoluer dans un environnement multiculturel, et la mobilité internationale est une aventure sur laquelle je souhaiterais construire ma carrière professionnelle. Pour ce faire, je dispose d'ores et déjà d'un niveau confortable en anglais, espagnol et portugais, langues auxquelles viendra, je l'espère, s'ajouter une de plus. Bien que je sois immédiatement opérationnel dans les secteurs des Relations Publiques et de la Communication, compétences professionnelles acquises au Mexique grâce à un apprentissage autodidacte des exigences de ces métiers lié à un sens aiguisé de l'observation ; mon ambition dépasse aujourd'hui ces domaines et se tournerait vers des activités à teneur stratégique dans le monde de l'entreprise, aussi bien en gestion de projet qu'en analyse des risques, ou encore en communication institutionnelle, avec un rayonnement international, en maîtrisant les problématiques d'aujourd'hui pour anticiper celles de demain. Libre à ceux que ce bref résumé aura intéressé de consulter mon CV pour plus de détails.



Mes compétences :

Adaptabilité

Stratégie de communication

Négociation internationale

Analyse stratégique

Relations Publiques