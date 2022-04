Gillier VINCENT

Jeune diplômé doté d'une expertise certifié en e-commerce manager et d'expériences dans la commercialisation de produits et services, de la communication, de l'imprimerie et du digital.

Micro entrepreneur à plein temps depuis 4 ans, j'ai 6 ans d'expérience en co-gérance et management d'une agence de communication audiovisuelle ainsi que 6 ans à avoir occuper diverses fonctions commerciale en France et à l'étranger. Je dispose de nombreuses compétences techniques et stratégique dans la maîtrise des outils de production, de communication, de promotion et de commercialisation print et digitale.



Mes compétences :

Développement commercial

Community management

E-commerce

Prestashop

SEO

SMO

Print

Google analytics

Google Adwords

Emailing

Référencement

CRM

CMS

Web to print

Étude de marché

Marketing stratégique

Gestion de la relation client

Imprimerie

Prise de vue vidéo

Adobe Photoshop

Wordpress

Nom de domaine

Impression offset

Sérigraphie

Impression numérique

Adobe Illustrator

Clariprint

Réseaux sociaux

HTML

CSS

Prospection commerciale