Gilliume SÉBASTIEN

Gestion de projet en lien avec la communication événementielle des entreprises, institutions, associations et clubs sportifs.



Toute manifestion liée à l'image et au développement de la notoriété via un événement interne ou externe, la présence sur un salon ou un congrès ; en France et à l'internationnal.



Développement commercial de nouvelles zones géographiques ou secteurs d'activité.



Mes compétences :

Commercialisation

Décoration

équitation

Gestion de projet

scénographie