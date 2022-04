Gilly MORGAND

Une entreprise se doit de porter une attention de chaque instant à la fiabilité de son parc machines pour ne pas affecter ses coûts de production et ses délais de livraison. La maintenance est donc un des leviers de la performance.

J’ai une bonne connaissance du service production avec laquelle j’ai été amené à travailler de concert. Je suis conscient des enjeux engagés ; mon objectif est de concilier au mieux les interventions techniques avec les contraintes de fabrication. J’attache une importance particulière à la communication, ce qui permet d’impliquer chacun et de responsabiliser, et donc de gagner en efficacité.

Homme de terrain, je m’implique dans la bonne marche de l’entreprise en allant jusqu’au bout des projets ou des actions engagées. J’ai pour projet aujourd’hui de poursuivre ma carrière dans un nouvel environnement.





Mes compétences :

Management opérationnel

Management :

Gestion de projets:

Rigueur

Esprit d'initiative

Relations humaines

la maintenance

divers maintenance

budgets