Gimenez RICHARD

Bonjour à tous,

vous vous etes sans doute déjà posé cette question :

comment reussir une carrière professionnelle dont je pourrais etre fier ? et peut etre cherchez vous encore une réponse.

alors vous souhaitez en savoir plus ...

Très tôt (enfant)j'ai découvert une Fable de Jean de La Fontaine, que je me ressasse lorsque parfois j'ai des doutes sur la voie à prendre.

Et vous ? cherchez puis trouvez votre fable je crois qu'il vous en rapportera également d'avantage !



Le Laboureur et ses enfants

de Jean de La Fontaine



Travaillez, prenez de la peine :

C'est le fonds qui manque le moins.

Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine,

Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.

"Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage

Que nous ont laissé nos parents :

Un trésor est caché dedans.

Je ne sais pas l'endroit ; mais un peu de courage

Vous le fera trouver : vous en viendrez à bout.

Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'oût :

Creusez, fouillez, bêchez ; ne laissez nulle place

Où la main ne passe et repasse."

Le père mort, les fils vous retournent le champ,

Deçà, delà, partout....

si bien qu'au bout de l'an

Il en rapporta davantage.

D'argent, point de caché. Mais le père fut sage

De leur montrer avant sa mort

Que le travail est un trésor.



Mes compétences :

Management