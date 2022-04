Gimer SYLVIE

J'ai assuré pendant plus de dix années la création, le développement et la direction de plusieurs entreprises à caractère commercial.Experte dans la vente sédentaire, je souhaite aujourd'hui relever le challenge d'aller sur le terrain, ce qui correspond mieux à mon tempérament énergique et combatif. Persévérente, rigoureuse et dotée d'un bon relationnel, je projette désormais d'exploiter mes acquis dans une entreprise dimensionnée, qui m'offre les moyens et outils pour développer avec succès la vente et la promotions de ses produits.



Mes compétences :

autonome

COMMERCE

dynamique

Organisée

Persévérante

Relationnel

Vente