Gina NEDAUD

L'objectif, le but, la finalité du passage du titre sont axés sur la formation mais cependant sans occulter le rôle facilitateur qu'est l'accompagnement.

Jean Rostand:

- former les esprits sans conformer

- les enrichir sans les endoctriner

- les armer sans les enrôler, leur communiquer une force

- les séduire au vrai, pour les amener à leur propre vérité

- leur donner le meilleur de soi sans attendre ce salaire quest la ressemblance

...



Mes compétences :

Informatique et numérique

Conception de programme de formation

Travail en équipe

Très investie dans Ingénierie de formation

Compétences pédagogiques et relationnelles

Expression orale

Gestion du temps

Compétences comportementales

Gestion de stock et de matériel

Conception des supports de formation



Mes qualités:

Sens de l'écoute et de l'observation

Autonomie, réactivité et initiative

Ponctualité et respect de l'engagement