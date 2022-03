Gino VERRI

RESPONSABLE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE

Responsable Supply Chain (gestion de production industrielle : Métallurgie et Agroalimentaire) ,spécialiste traçabilité et mise en place gestion code barres , j’ai une grande maîtrise de l’outil informatique .Ayant participé à de nombreux groupes de travail au sein de GS1 France sur la RFID , je suis spécialisé dans la recherche de solutions optimisées d’identification et de gestion produits et la mise en place de ces solutions (mise en place ERP modules production ,planification, gestion de stocks et achats , mise en place système WMS )....

De formation technique puis en management et en gestion qualité ( Iso 9001 ,14001,50001 ),mes expériences très variées dans le milieu industriel m’ont habitué à manager des équipes ( de 10 à 50 Personnes ) , m’ont donné une certaine ouverture d’esprit et me permettent une adaptabilité rapide à des milieux très divers . Polyvalent, j'ai aussi bien dirigé des unités de fabrication que des équipes de gestion de production. Je suis très dynamique ,j’ai toujours eu un bon relationnel , j’aime relever des défis et mener à bien de nouveaux projets au sein de l’entreprise pour laquelle je travaille .



Mes compétences :

2016 : Formation ISO 50001

2009 : Formation AFNOR Gestion de projets.

2013 Formation APAVE Nvelles Normes Sécurité zone

2007/2008 : Etude et analyse -groupe projets GS1 /

2012 Etude et rédaction groupe projets GS1 France-

2003 Formation AFT IFTIM / Litiges ransports routi

2001 Formation E.R.P./ensemble des modules Hors Co

1998 :Certificat de formateur en Management

1997 Formation AFT IFTIM Réglementation/ Transport

2000 Formation GS1-Théorie et techniques E.C.R

1998 : Formation Management sur 12 mois

1996 GPAO logiciel GPS-MISSLER

2001 Formation de Formateur E.R.P. / Planif Prod G

2003 Formation GEP /logiciel STOCKSOFT

1992 : Formation GPAO PROSTAR

1994 Formation Assurance qualité : Certification

1995 Formation Assurance qualité : Certification I

1991 Formation UNIX

1989 CNAM Poitiers - Informatique et Programmation

1987 CNAM Poitiers - Informatique et Programmation

1988 CNAM Poitiers - Informatique et Programmation

1986: CNAM Poitiers -Mathématiques

1985 Ordonnancement Lancement 2em Degré - B