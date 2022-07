Gisèle ITHEMA PAPE

Actuellement en Nouvelle Calédonie, je reste à l’écoute de nouvelles opportunités professionnelles à "l' étranger" dans la Logistique, Transport International, Import et Export.



Je parle couramment anglais, espagnol et lingala tant dans la sphère professionnelle que privée.



Motivée, flexible et ayant l'esprit d'équipe, je souhaiterai partager mes connaissances ainsi que mon expérience avec vous.



contactez moi par email : giseleithema@gmail.com



Mes compétences :

Logistique internationale

Export/import

SAP R/3

Sage 1000

EDI

Pack office

Word –Excel – Publisher – PowerPoint

Lotus notes

Outlook

Business object

Idep

Amadeus et Galliléo

Crédit documentaire

DEB

Litiges clients

Container stockage

Export

Import

Sage Accounting Software

Oracle

Microsoft Outlook

Microsoft Office

CGA Web SAP

International trade

Commercial support

Purchase Orders

Invoicing

Team player

Sea Freight

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Freight Forwarding

Business Objects

Supply Chain