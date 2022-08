Gisele SPEZIANI

Bonjour,



Vous êtes Dirigeant(e) de PME / TPE.



Vous souhaitez alléger vos tâches de comptabilité - gestion, mieux maîtriser vos finances ou former vos équipes à la gestion fiscale, comptable et financière.



Je mets à votre service mon expérience d’entrepreneure et 20 ans de pratique dans des PME, Groupes industriels, et Cabinets Comptables.



J’ai la passion nécessaire pour transmettre et les qualités d’écoute et d’anticipation pour vous accompagner.



Contactez moi et apprécions ensemble l'intérêt commun d'une collaboration.





SERVICES COMPTABILITÉ GESTION

- Services comptables et déclarations sociales et fiscales

- Administration de la Paye et charges sociales

- Mise en place d'indicateur de performance et outils de pilotage pour les TPE

- Prévisionnel d'activités

- Gestion de trésorerie

- Analyse financière

- Conseils personnalisés



SERVICES FORMATION :

- Formations pratiques et intensives personnalisées

- Enseignement et animation de formations



Je possède un Master Création d'Entreprises de l’Université d’Aix-Marseille et une licence en Management PME PMI de l’IAE d’Aix en Pce.



Mes compétences :

Aide à la création d'entreprise

Comptabilité

Consulting

Création

Création d'entreprise

Management

PME

Stategie

Gestion

Fiscalité

Expertise comptable