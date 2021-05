Pierre BATTEAU

Je suis professeur émérite à Aix-Marseille Université ou j'ai essentiellement fait carrière depuis 1967 comme assistant puis maitre de conférences puis professeur (depuis 1980) . Ma spécialité principale est la finance (et en particulier les modèles de risque) que j'ai enseignée durant 40 ans, en France et dans plusieurs pays étrangers, en dirigeant en parallèle une trentaine de thèses dans cette spécialité en France et à l'étranger et en siégeant dans une centaine de jurys. En 2021 J'enseigne toujours cette discipline chaque année dans un master de la Sorbonne à Abu Dhabi

Depuis 2007, j'ai été associé à plusieurs unités de recherche des sciences de la terre et de la vie et de l'écologie dans cadre de projets interdisciplinaires mixtes (Université CNRS, CEA, IRD, INRA, IRSTEA) et de deux "LABEX", impliquant les sciences sociales, et en particulier l'économie et le management et, à ce titre j'ai assuré et j'assure encore diverses missions en relation avec l'environnement.