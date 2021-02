Gladys LESCARRET

Diplômée dans le secteur comptabilité et gestion financière, mes 23 années d'expérience au sein du groupe IKEA m'ont permis de développer une solide expertise en gestion. Dotée d'un bon relationnel, je suis force de propositions. Je suis autonome, rigoureuse, organisée et sais gérer mes priorités.

Je suis prête à relever de nouveaux challenges et aspire à plus de responsabilités.



Mes compétences :

Bank Reconciliations

Bookkeeping

Cashiering

Invoicing > Issuing Invoices

CODA

Ciel Compta

Microsoft Excel