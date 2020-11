Glenn MEROVIL

Apres un cursus en sciences politiques j'ai voulu développer mes compétences en me spécialisant dans le développement durable.Diplômé d'un Mba en gestion opérationnele du développement durable,Après une premiere expérience dans le secteur industriel,j'ai crée et dirige un service développement durable dans le secteur associatif.





j’ai conseillé des entreprises a entreprendre des actions en faveur du développement durable et en responsabilité sociètale, j’ai accru la visibilité des activités de l’association par le lancement d’un site internet, j’ai été responsable de la stratégie de communication en direction des partenaires institutionnels public et privés et ai défini de nouvelles cibles sur lequel notre association devait concentrer ses efforts de communication. J’ai également effectué un certain nombre d’actions dans en responsabilité sociétale notamment dans le domaine culturel, sportif et éducatif.



j’ai rapidement pu évoluer de manière autonome en contact direct avec les différentes parties prenantes. La réalisation de vade-mecum et les actions de formation interne, notamment sur la fiscalité verte m’ont permis de démontrer mes compétences rédactionnelles et mon aptitude à la communication. J’ai également eu l’opportunité de mettre à profit les compétences acquises lors de ma formation précédente en sciences-politiques pour assister les différentes directions dans la compréhension et le suivi de l’évolution de la réglementation environementale.



J’ai l'habitude de travailler de maniere transversale dans un univers multiculturel,je sais travailler de manier autonome tout en sachant m'insérer dans une équipe,je peux manager 1 ou plusieurs services.



Mes compétences :

Communication

Communication institutionelle

Création

Développement durable

fiscalité

Management

Management de projet

Veille