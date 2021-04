Goncalves JOAO PAULO

Titulaire d'un bac professionnel MSMA je suis autonome, compétant, disponible, responsable, j'ai le sens du travail en équipe, un bon relationnel.

Les lourdes taches,les responsabilités, les grosses mécaniques ne me font pas peur, j'ai travaillé plus de 14 ans en équipe de suppléance le week-end, et + de 19 ans chez PSA à Aulnay-sous-bois en tant que mécanicien de maintenance .(technicien de maintenance). La fermeture du site PSA d'Aulnay sous bois m' a conduit à reprendre contact avec le marché du travail.

Je suis actuellement mécanicien de maintenance sur les TGV chez SNCF......

Je possède des connaissances dans différents domaines (électriques, mécaniques et autres .....)

Surnom: "mac gyver"

email: jeanele@free.fr



Mes compétences :

18 ans d'experience Maintenance Mecanique Industri

Notions Électricité Industrielle et domestique

Mecanique Auto

Grande polyvalence

Notions Outils Informatiques, Logiciel De Maintena

Notion De Tournage Et De Fraisage...