Govignon HERVE

16 ans d'activité commerciale en BtoB.



Poste actuel : Responsable pôle commercial

Domiserve (ex-filiale groupe AXA)



Mes fonctions :

Gestion des comptes clés et des réseaux de distribution

Management de la cellule TNS-TPME et de la coordination clients.





Mon métier :

Développer la politique sociale des employeurs privés et publics, des CE et COS par des dispositifs axés sur le CESU préfinancé et l’organisation de prestations de services à la personne.



Mes compétences :

FISCALITE

MANAGEMENT

RELATION COMMERCIALE

RESEAUX DE DISTRIBUTION

GRANDS COMPTES