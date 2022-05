Green HABITAT

Créatif, modulaire, rapidité de construction, respect des normes thermiques, qualités environnementales, écologique et surtout économique, notre volonté est de construire ensemble l'habitat de demain.



Notre souhait est de vous offrir la construction d'un habitat accessible pour tous en vous proposant encore plus d'avantages qu'une construction de type traditionnelle grâce à notre procédé industriel qui réduit considérablement les coûts de construction en vous proposant l'habitat le moins cher du marché avec des délais de mise en œuvre inférieur à 4 mois.

ECONOMIQUE

> Les avantages économiques sont nombreux puisque 1 module container comporte déjà un plancher, des murs et un toit.

ÉCOLOGIQUE

> Pour concevoir votre projet, nous réutilisons les containers maritimes afin de leur donner une seconde vie.

RAPIDE

> Notre usine de production vous garanties des délais de constructions très court.

