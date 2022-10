Grégoire BOUCHEZ

Ingénieur agronome, avec expériences à l'étranger sur différentes missions en management de l'approvisionnement, création d'entreprise, notamment sur des projets Bottom of the pyramid.



Je poursuis actuellement avec un nouveau challenge qui est la création d'une brasserie artisanale dans le nord de la France.



J'ai des compétences en contrôle qualité, gestion des approvisionnements (sourcing), analyse de filières, diagnostic de situation et business plan.

Je maîtrise l'anglais et l'espagnol.



CV sur internet http://www.doyoubuzz.com/gregoire-bouchez

profil Linkedin http://www.linkedin.com/in/gregoirebouchez



Pour la reconstruction de l'amicale des anciens de l'IRC, rejoignez le groupe:

http://www.viadeo.com/hub/accueil/?containerId=002rp7spw5mslg0



Mes compétences :

Business plan

Sourcing matière première

Marketing

Management de projet

Qualité

BOP