Je m'appelle gregoire brisson,j'ai 45 ans je suis marié et j'ai un petit garçon magnifique.Apres une première longue experience je me retrouve au chomage et je suis à la recherche d'un poste d'infographiste . Je suis disponible rapidement et tres motivé pour retrouver un emploi



Mes compétences :

ponctuel

RIGOUREUX

S'adapte facilement

Quark Xpress

Adobe Photoshop

Sorties

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Magazines

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Journals

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Indesign

HTML

CSS

Javascript

PHP

MYSQL

Wordpress